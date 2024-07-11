Новые «легкие» ОАЭ: в Дубае построят самую длинную зеленую магистраль в мире

Рендер проекта «Зеленый хребет» (Green Spine) / © Urb Проект Urb предполагает создание трамвайной магистрали протяженностью 64 километра, на которой разместятся солнечные панели, а вокруг линий путей будет высажено более миллиона деревьев.
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