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Спрос на тыкву увеличился в 1,5 раза в Подмосковье в октябре

Спрос на тыкву увеличился в 1,5 раза в Подмосковье в октябре

Рост спроса на тыкву отметили в Подмосковье. В октябре продажи увеличились на 150%. Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, тыквы поставляют в торговые сети из Ставропольского и Краснодарского края, а также Калужской области.

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