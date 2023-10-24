Спрос на тыкву увеличился в 1,5 раза в Подмосковье в октябре

Рост спроса на тыкву отметили в Подмосковье. В октябре продажи увеличились на 150%. Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, тыквы поставляют в торговые сети из Ставропольского и Краснодарского края, а также Калужской области.
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