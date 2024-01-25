Тикнизян посетил сборы ЦСКА. Обляков на фоне слухов про «Зенит» пошутил, что футболка Наира должна быть голубая

Тикнизян навестил бывших партнеров по армейскому клубу на сборах в Абу-Даби. Хавбек ЦСКА Иван Обляков на фоне слухов о переходе Наира в «Зенит» пошутил про футболку игрока: «Голубая должна быть через пару дней, да?» Тикнизян в ответ посмеялся.