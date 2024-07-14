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Карвахаль, Начо и Хоселу выиграли Евро с Испанией и ЛЧ с «Реалом» в один год

Карвахаль, Начо и Хоселу выиграли Евро с Испанией и ЛЧ с «Реалом» в один год

Сборная Испании одержала победу на Евро-2024, обыграв в финале Англию со счетом 2:1. Дани Карвахаль, Начо и Хоселу – трое игроков, выигравшие и чемпионат Европы и Лигу чемпионов в составе «Реала» в этом году.

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