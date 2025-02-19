Команда НТВ снимает в Приангарье реалити-шоу «НЕограниченные возможности»

Документальное реалити-шоу «НЕограниченные возможности» снимает команда НТВ. Это шоу о путешествиях людей с ограниченными возможностями, о доступности туризма, о барьерах, с которыми могут столкнуться люди на отдыхе.
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