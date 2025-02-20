В России захотели снизить возраст проверки репродуктивного здоровья подростков. Соответствующее предложение было озвучено на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации, пишет «Парламентская газета».
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