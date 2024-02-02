Рудковская рассказала, как похудела с помощью таблеток на 10 килограммов

Яна Рудковская поделилась с фанатами, как похудела на 10 килограммов с помощью таблеток. В связи с дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой, Рудковская выразила предположение, что запрещенное вещество могло попасть в организм спортсменки благодаря некоторым таблеткам для похудения.
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