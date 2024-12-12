Украинский парламентарий Георгий Мазурашу проинформировал о том, что власти переговорный процесс между властями киевского режима и победителем президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом окажется достаточно напряжённым.
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