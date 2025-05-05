Опасные кухонные помощники: последствия использования газовых плит для здоровья и жизни Юлия ЧелкановаГазовая плита является привычным атрибутом кухни для миллионов людей по всему миру, но мало кто осознает, какие серьезные последствия могут быть связаны с её использованием.
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