Опасные кухонные помощники: последствия использования газовых плит для здоровья и жизни Юлия ЧелкановаГазовая плита является привычным атрибутом кухни для миллионов людей по всему миру, но мало кто осознает, какие серьезные последствия могут быть связаны с её использованием.