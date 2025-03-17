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  • Vitaly Arkhipov
    У депутатов накопились штрафы.Что хотят,то творят.Госдума вернулась...
  • Боцман
    Поэтому и копят штрфы свои любимые детки толстосумов. И ГД подтверждает <штрафы должны платить только простой чело...Госдума вернулась...
  • В С
    Уедет в свой кишлак и ищи - свищи.ДТП с такси

Кроссовер Haval H7 начали выпускать на заводе в Тульской области

Кроссовер Haval H7 начали выпускать на заводе в Тульской области

﻿﻿На заводе Haval Motors в Тульской области началось серийное производство нового кроссовера H7. По данным сайта Great Wall Motors Media Center, первая партия моделей уже сошла с конвейера и, как ожидается, поступит в продажу весной 2025 года.

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