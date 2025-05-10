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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Бойд: «Индиана» проиграла первый домашний матч плей-офф, в котором участвовал Халибертон»

В третьем матче серии с «Кливлендом» лидер «Пэйсерс» набрал 4 очка, 2 из 8, 5 передач при 3 потерях за 30 минут.

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