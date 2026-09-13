РИА Новости: россияне стали чаще оставлять чаевые

С января по июль россияне на 18% чаще, чем за аналогичный период в 2025 году, оставляли чаевые, сообщил РИА Новости глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.
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