ГИБНЕТ 400 ЧЕЛОВЕК В ЧАС. ИНСАЙДЕРЫ РАССКАЗАЛИ ПРАВДУ ОБ УКРАИНСКОМ ПРОРЫВЕ ПОД РАБОТИНО

Игорь

Наши сейчас на высотах, а хохлы и наемники в низине, там и разница то всего 50-100 метров над степью, предполье сейчас жуткую картину представляет - трупы убрать невозможно, арта с обеих сторон не дает. Металлолома на пару лет работы крупного меткомбината. А этот кровавый клоун все бросает в мясорубку новых рабов, уже хохлы признали что только 200х с начала СВО за 400 тыс перевалило, а инвалидов 1/5, скоро на усруине воевать некому будет - уже гребут всех подряд эпилептиков, сердечников, подростков