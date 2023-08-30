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ГИБНЕТ 400 ЧЕЛОВЕК В ЧАС. ИНСАЙДЕРЫ РАССКАЗАЛИ ПРАВДУ ОБ УКРАИНСКОМ ПРОРЫВЕ ПОД РАБОТИНО

ГИБНЕТ 400 ЧЕЛОВЕК В ЧАС. ИНСАЙДЕРЫ РАССКАЗАЛИ ПРАВДУ ОБ УКРАИНСКОМ ПРОРЫВЕ ПОД РАБОТИНО

Буквально вчера ряд западных СМИ разразились сенсацией о прорыве украинской армией первой линии русской обороны.

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Комментарии
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Игорь
Наши сейчас на высотах, а хохлы и наемники в низине, там и разница то всего 50-100 метров над степью, предполье сейчас жуткую картину представляет - трупы убрать невозможно, арта с обеих сторон не дает. Металлолома на пару лет работы крупного меткомбината. А этот кровавый клоун все бросает в мясорубку новых рабов, уже хохлы признали что только 200х с начала СВО за 400 тыс перевалило, а инвалидов 1/5, скоро на усруине воевать некому будет - уже гребут всех подряд эпилептиков, сердечников, подростков
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