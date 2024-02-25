Подслушали у замужних Суть такова. После развода с мужем (по его инициативе, причины мне не озвучил), мы некоторое время не общались.
Почему бывший муж не любит ребенка
Комментарии
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ВераВерная
Не только из-за грамматики читать этот опус неприятно, а ещё и из-за глупости автора. Женщина, так рассуждающая о ребёнке, которого ей Бог дал, вообще не достойна сочувствия. Для неё то, признает её бывший ребёнка или не признает, гораздо важнее того, что это чудо вообще появилось. Тьфу, противно...
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11 час.
Элеонора Коган
Если сын для неё счастье, то чего она перед мужиком так унижается?Мало ли среди женщин матерей-одиночек? Она просо дура. Пусть живёт для сына.Ещё считает его, этого недомужика, порядочным человеком?
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7 час.
Владимир Соколов
зачем ему чужой ребенок от чужой бабы?
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5 час.
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