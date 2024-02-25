Почему бывший муж не любит ребенка

ВераВерная

Не только из-за грамматики читать этот опус неприятно, а ещё и из-за глупости автора. Женщина, так рассуждающая о ребёнке, которого ей Бог дал, вообще не достойна сочувствия. Для неё то, признает её бывший ребёнка или не признает, гораздо важнее того, что это чудо вообще появилось. Тьфу, противно...