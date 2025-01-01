Кардиохирурги из Кемерово примут участие в мировых миссиях с Cardiac Alliance

Кардиохирурги из Кемерово примут участие в международных благотворительных миссиях Cardiac Alliance. Совместная работа с известным кардиохирургом Биллом Новиком охватит Ливию и Демократическую Республику Конго, с планами на 2025 год.
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