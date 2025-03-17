Осуждённые по делу о заражении школьников туберкулезом в Приморье получили срок Суд вынес приговор предпринимателю и его сотруднице после вспышки туберкулёза в одной из школ Дальнегорска Приморского края.
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