Парламент Германии одернул "Зеленых". ВСУ оставили без крылатых ракет

Парламент Германии не поддержал инициативу партии "Союз 90/Зеленые", которая призывала к немедленному предоставлению Украине крылатых ракет Taurus, увеличению производства перехватывающих ракет Patriot PAC-2 в Германии и усилению военной и гуманитарной помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии