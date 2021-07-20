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Путин предложил сотовым операторам обеспечить LTE-покрытие в селах

20 июля. FINMARKET.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил использовать истекающий срок действия LTE-лицензий российских сотовых операторов как повод предложить им взять на себя обязательство по покрытию сетями 4G небольших поселений и автотрасс.

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