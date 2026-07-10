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Куртуа – второй вратарь с 21 матчем на ЧМ. Тибо обогнал Льориса и уступает только Нойеру с 23 играми

Сборная Бельгии играет с Испанией (1:1, первый тайм) в рамках 1/4 финала чемпионата мира.  Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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