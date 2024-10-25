3 млрд рублей вложат в новый центр по производству дронов в российском Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 24 октября /Синьхуа/ -- Около 3 млрд рублей будет инвестировано в создание научно-производственного центра для беспилотных авиационных систем в российском городе Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу особой экономической зоны /ОЭЗ/ "Санкт-Петербург".