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Китай

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3 млрд рублей вложат в новый центр по производству дронов в российском Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 24 октября /Синьхуа/ -- Около 3 млрд рублей будет инвестировано в создание научно-производственного центра для беспилотных авиационных систем в российском городе Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу особой экономической зоны /ОЭЗ/ "Санкт-Петербург".

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