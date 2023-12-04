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Ефимов: определён инвестор для реорганизации участка на Пресненском валу

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За комплексное развитие участка на Пресненском валу будет отвечать АО «СЗ «ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, данного инвестора определили по итогам торгов на право редевелопмента площадки.

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