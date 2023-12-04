Ефимов: определён инвестор для реорганизации участка на Пресненском валу

За комплексное развитие участка на Пресненском валу будет отвечать АО «СЗ «ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, данного инвестора определили по итогам торгов на право редевелопмента площадки.