Эксперт Калинина объяснила, что делать, если горячую воду не дали в срок

Если горячую воду не дали после планового летнего отключения в установленный срок, жильцам нужно зафиксировать нарушение и обратиться в управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию или Госжилинспекцию, рассказала «Царьграду» главный эксперт Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина.