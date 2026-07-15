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Аргументы и Факты

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Эксперт Калинина объяснила, что делать, если горячую воду не дали в срок

Эксперт Калинина объяснила, что делать, если горячую воду не дали в срок

Если горячую воду не дали после планового летнего отключения в установленный срок, жильцам нужно зафиксировать нарушение и обратиться в управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию или Госжилинспекцию, рассказала «Царьграду» главный эксперт Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина.

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