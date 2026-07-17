Приставы ищут мужа Булановой из-за миллионных долгов по кредитам и штрафам

У супруга певицы Татьяны Булановой Валерия Руднева выявили крупную задолженность. С бывшего спортсмена пытаются взыскать сумму, превышающую 12,9 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов и судебные документы.
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