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Агату Муцениеце заподозрили в романе с миллионером Владимиром Перельманом

Агату Муцениеце заподозрили в романе с миллионером Владимиром Перельманом

Актрису Агату Муцениеце заподозрили в новой романтической связи. Накануне звезда «Закрытой школы» появилась на красной дорожке вместе с ресторатором Владимиром Перельманом, вызывав волну обсуждения в Сети, сообщает «7Дней.

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