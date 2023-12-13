Агату Муцениеце заподозрили в романе с миллионером Владимиром Перельманом

Актрису Агату Муцениеце заподозрили в новой романтической связи. Накануне звезда «Закрытой школы» появилась на красной дорожке вместе с ресторатором Владимиром Перельманом, вызывав волну обсуждения в Сети, сообщает «7Дней.
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