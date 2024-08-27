Мотор 1.6, вариатор и передний привод: надежный японский кроссовер за 1,5 млн

Эксперты в последнее время твердят, что кроссоверы вот-вот выйдут из моды, но этого не происходит. Более того, даже среди давно выпускавшихся моделей есть представители, которые до сих пор могут похвастать актуальным дизайном, отмечает эксперт Александр Виноградов.
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