Мотор 1.6, вариатор и передний привод: надежный японский кроссовер за 1,5 млн

Эксперты в последнее время твердят, что кроссоверы вот-вот выйдут из моды, но этого не происходит. Более того, даже среди давно выпускавшихся моделей есть представители, которые до сих пор могут похвастать актуальным дизайном, отмечает эксперт Александр Виноградов.