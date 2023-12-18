RTX 4090 с охлаждением от Noctua возможна, но придется делать ее самостоятельно Пол...

RTX 4090 с охлаждением от Noctua возможна, но придется делать ее самостоятельноПользователь Reddit собрал собственную кастомную версию видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 с тремя 92-миллиметровыми вентиляторами Noctua NF-A9.
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