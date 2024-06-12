Вокруг света: Как интернет Илона Маска изменил жизнь дикарей марубо в Бразилии, которые и XXI веке сохраняют первобытный уклад

Марубо – один из тех редких народов, которые даже в XXI веке сохраняют древний уклад. Они живут в соломенных жилищах на берегах бразильской реки Итуи в самой гуще тропиков и говорят на языке, понятном только им.
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