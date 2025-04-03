В Сбере пообещали не отключать старые версии приложения до конца 2025

Сбербанк не планирует отключать устаревшие версии своего приложения для организаций на Android в этом году, однако рекомендует пользователям установить актуальное обновление, сообщили в пресс-службе банка.
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