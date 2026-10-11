🔥12 октября в западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность Запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую растительность.
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