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Тульские новости

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Туляк Афонин о введении статуса участника боевых действий для военкоров

Туляк Афонин о введении статуса участника боевых действий для военкоров

На минувшей неделе в зоне СВО погибло двое российских журналистов. Депутат Госдумы, туляк Юрий Афонин выразил соболезнования и напомнил, что у журналистов до сих пор нет статуса участника боевых действий.

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