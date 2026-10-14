Генерал-лейтенант авиации, начальник Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. В годы Великой Отечественной войны Николай Александрович Соколов-Соколёнок руководил тылом ВВС, обеспечивавшим фронты техникой, боеприпасами и горючим, что сыграло важную роль в битве под Москвой.
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