Генерал-лейтенант авиации, начальник Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. В годы Великой Отечественной войны Николай Александрович Соколов-Соколёнок руководил тылом ВВС, обеспечивавшим фронты техникой, боеприпасами и горючим, что сыграло важную роль в битве под Москвой.