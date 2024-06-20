Парламент Кыргызстана ратифицировал соглашение о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Бишкек, 19 июня /Синьхуа/ -- На заседании Жогорку Кенеша /парламента/ Кыргызстана в среду депутаты приняли законопроект "О ратификации соглашения между правительством Китая, кабинетом министров Кыргызстана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан".