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Китай

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Парламент Кыргызстана ратифицировал соглашение о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Бишкек, 19 июня /Синьхуа/ -- На заседании Жогорку Кенеша /парламента/ Кыргызстана в среду депутаты приняли законопроект "О ратификации соглашения между правительством Китая, кабинетом министров Кыргызстана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

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