UKMTO: судно, находившееся недалеко от побережья Йемена, послало сигнал бедствия

Судно, шедшее по Аденскому заливу, подало сигнал бедствия. Об этом сообщается в аккаунте Центра координации морских торговых операций при Королевском военно-морском флоте Великобритании (UKMTO) в социальной сети X (бывший Twitter).
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