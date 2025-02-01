Русских парней в Челябинске осудили, таджиков отпустили: опять вмешались Бастрыкин и СК. Остальные будут «чесаться?»

Alex Nемо

"...По результатам проверки ряд руководящих сотрудников следственного управления по Челябинской области привлечен к строгой дисциплинарной ответственности..." - До тех пор пока эта строчка вместо "дисциплинарной ответственности" не будет использована со словами: увольнение с работы без права занимать рабочие места в любых государственных органах или привлечены к уголовной ответственности - все прекрасно понимают что ничего не изменится.