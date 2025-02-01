Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Русских парней в Челябинске осудили, таджиков отпустили: опять вмешались Бастрыкин и СК. Остальные будут «чесаться?»

Русских парней в Челябинске осудили, таджиков отпустили: опять вмешались Бастрыкин и СК. Остальные будут «чесаться?»

БлокнотРУ Когда русские молодые ребята дали отпор и показали детям «ценных специалистов» то место, где они должны быть всегда, то, как это часто бывает их обвинили чуть ли не в «русском нацизме», задержали, а азиатских отморозков в итоге отпустили.

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Комментарии
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роман романыч
судейский корпус надо менять целиком
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2 час.
Alex Nемо
&quot;...По результатам проверки ряд руководящих сотрудников следственного управления по Челябинской области привлечен к строгой дисциплинарной ответственности...&quot; - До тех  пор пока эта строчка  вместо &quot;дисциплинарной ответственности&quot; не будет использована со словами:  увольнение с работы без права занимать рабочие места в любых государственных органах или привлечены к уголовной ответственности  - все прекрасно понимают что ничего не изменится.
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1 час.
Борис Страшеков
Где СМЕРШ?????????
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1 час.
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