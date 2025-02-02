Ближайший «экзамен» на востребованность крымских курортов — в мае«Бронирование майских праздников 2025 года и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года и на данный период составляет на майские выходные 27%, — озвучил данные министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.