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Ближайший «экзамен» на востребованность крымских курортов — в мае

Ближайший «экзамен» на востребованность крымских курортов — в мае

Ближайший «экзамен» на востребованность крымских курортов — в мае«Бронирование майских праздников 2025 года и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года и на данный период составляет на майские выходные 27%, — озвучил данные министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

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