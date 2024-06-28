Россия и КНДР обсудили расширение торговли сельскохозяйственными товарами

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам переговоров с заместителем председателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхором подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию.