Россия и КНДР обсудили расширение торговли сельскохозяйственными товарами

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам переговоров с заместителем председателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхором подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию.
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