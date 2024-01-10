Футбольную сборную Аргентины могут отстранить от международных соревнований

Международные спортивные организации могут наложить санкции на Ассоциацию футбола Аргентины, если в законодательство страны внесут изменения о том, что футбольные клубы могут быть признаны акционерными обществами.
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