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Футбольную сборную Аргентины могут отстранить от международных соревнований

Футбольную сборную Аргентины могут отстранить от международных соревнований

Международные спортивные организации могут наложить санкции на Ассоциацию футбола Аргентины, если в законодательство страны внесут изменения о том, что футбольные клубы могут быть признаны акционерными обществами.

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