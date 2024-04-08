ВТБ: в марте выдачи автокредитов в России выросли на 30 процентов

За месяц выдали рекордные 220 миллиардов рублей По данным ВТБ на основе аналитических данных Frank RG, в марте российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей максимальные в истории 220 миллиардов рублей – почти на 30 процентов больше итогов февраля и более чем вдвое прошлогоднего марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии