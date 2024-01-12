Экс-главу Калининграда задержали сотрудники ФСБ с оружием в машине

КАЛИНИНГРАД, 12 января, ФедералПресс. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали бывшего главу Калининграда, главврача Больницы скорой помощи, депутата окружного Совета Калининграда Евгения Любивого в нацпарке «Куршская коса».
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