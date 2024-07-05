Глава МИД Молдовы назвал условия высылки российских дипломатов

Глава МИД Молдовы объяснил, при каких условиях возможны новые высылки российских дипломатов. Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой не исключает дальнейшей высылки российских дипломатов из посольства в Кишиневе.
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