В Новоаннинской межпоселенческой библиотеке 14 февраля пройдет Девятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения.
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В Новоаннинской межпоселенческой библиотеке 14 февраля пройдет Девятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения.