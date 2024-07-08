Временный председатель ВСМ прокомментировал голосование против Виктории Сандуцы

Сергей Караман, временно исполняющий обязанности председателя Высшего совета магистратуры, считает, что следует уведомить судебную инспекцию в отношении публикаций Виктории Сандуцы в Facebook и проанализировать их с точки зрения судейской этики.
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