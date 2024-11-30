360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Европейские политики ведут себя как маленькие дети: "И хочется и колется и мама не велит ". И зачем нам вести дела с ...Канцлер Австрии Н...
  • Людмила Прищепа
    Центры принятия решений находятся не на Украине. На Украине производят реализацию принятых решений при помощи тех, кт...AC: Запад напряму...
  • Андрей Шишинов
    "Вступление Украины в НАТО поможет завершить боевые действия".                                                       ...Зеленский: Вступл...

Президента США Байдена заметили с пропалестинской книгой в магазине

Президента США Байдена заметили с пропалестинской книгой в магазине

Покидающий свою должность президент США Джо Байден пришел в магазин в «Черную пятницу» и удивил прохожих, взяв с собой экземпляр книги, в которой создание Израиля описывалось как «колониализм», который встретил «сопротивление» со стороны палестинцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх