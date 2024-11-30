Президента США Байдена заметили с пропалестинской книгой в магазине

Покидающий свою должность президент США Джо Байден пришел в магазин в «Черную пятницу» и удивил прохожих, взяв с собой экземпляр книги, в которой создание Израиля описывалось как «колониализм», который встретил «сопротивление» со стороны палестинцев.
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