Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Вы убогая нация, а ваши девушки это обезьяны": Мигрант живущий в Питере, рассказал что на самом деле думает о нашей стране

"Вы убогая нация, а ваши девушки это обезьяны": Мигрант живущий в Питере, рассказал что на самом деле думает о нашей стране

Интересная жизнь с Vera Star Пока наша власть тешит себя напрасными иллюзиями о том, что трудолюбивые специалисты приезжающие в Россию за длинным рублем, рано или поздно изъявят желание ассимилироваться в наше общество, любители рассыпчатого плова продолжают демонстрировать свое истинное отношение к русскому народу и государству их приютившему.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Где ж их столько набраться? Бастрыкин - это единичный экземпляр патриота и государственника!!!
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10 час.
TG
Tamara Goncharuk
Гнать всех в шею!
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6 час.
ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
я бы даже сказала в 3.14зду
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2 час.

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