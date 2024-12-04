Коллаж Царьграда Дело о нападении группы азербайджанцев на ветерана СВО в Батайске не перестаёт удивлять общественность.
Как работает "дядя Турал"? Стыдные факты о диктате азербайджанской диаспоры в России
Комментарии
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vitaly yanushkevich
По какому закону разрешены диаспоры? Полиция,( та которая не купленная) и ФСБ воюют против русских ОПГ , а в каждом городе находятся диаспоры -- это иностранные ОПГ, их не надо искать, они действуют в открытую-- подкупают силовиков губернаторов, депутатов, в открытую! Когда их или посадят , или выдворят из страны?
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6 час.
OT
Oleg Tyumenev
Садить надо и тех, кто руку поднял и стрелял в русского, но и этих предателей в погонах, причëм садить надо жёстче, чем инородца.
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4 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А ведь они чувствуют себя хозяевами в нашей стране. А кто им разрешил так считать? Наши законотворцы и наши чинуши. И чему мы удивляемся?
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4 час.
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