Как работает "дядя Турал"? Стыдные факты о диктате азербайджанской диаспоры в России

vitaly yanushkevich По какому закону разрешены диаспоры? Полиция,( та которая не купленная) и ФСБ воюют против русских ОПГ , а в каждом городе находятся диаспоры -- это иностранные ОПГ, их не надо искать, они действуют в открытую-- подкупают силовиков губернаторов, депутатов, в открытую! Когда их или посадят , или выдворят из страны?

OT Oleg Tyumenev Садить надо и тех, кто руку поднял и стрелял в русского, но и этих предателей в погонах, причëм садить надо жёстче, чем инородца.