Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Как работает "дядя Турал"? Стыдные факты о диктате азербайджанской диаспоры в России

Как работает "дядя Турал"? Стыдные факты о диктате азербайджанской диаспоры в России

Коллаж Царьграда Дело о нападении группы азербайджанцев на ветерана СВО в Батайске не перестаёт удивлять общественность.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
По какому закону разрешены диаспоры? Полиция,( та которая не купленная) и ФСБ воюют против русских ОПГ , а в каждом городе находятся диаспоры -- это иностранные ОПГ, их не надо искать, они действуют в открытую-- подкупают силовиков губернаторов, депутатов, в открытую! Когда их или посадят , или выдворят из страны?
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6 час.
OT
Oleg Tyumenev
Садить надо и тех, кто руку поднял и стрелял в русского, но и этих предателей в погонах, причëм садить надо жёстче, чем инородца.
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4 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А ведь они чувствуют себя хозяевами в нашей стране.  А кто им разрешил так считать? Наши законотворцы и наши чинуши. И чему мы удивляемся?
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4 час.

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