ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на сегодня, седьмое ноября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1269 =Великую мощь должен ощущать каждый человек в себе, независимо от мест, окружения, обязанностей и внешних условий = Главное, отвечать за то, как ты прожил свою Жизнь, длинная она или короткая, придётся только тебе и никому другому = Душа всегда прекрасна и светла, она светится всеми красками Небесного Огня, она излучает безграничную Любовь и яркий Свет =Душа навеки удерживает ваше внутреннее знание для того, чтобы то, что вы позволили себе принять, всегда было доступно вам = Желание - это определённое количество нереализованной Энергии и оно изменяет Мир таким образом, чтобы реализоваться = ".