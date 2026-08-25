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test mazurok

2 подписчика

💡Завтра в Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц С 8:00 до 21:00 из-за аварийно-ремонтных работ в городе введут ограничение режима потребления электроэнергии.

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