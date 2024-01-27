В Росгвардии состоялась встреча с защитниками и жителями блокадного Ленинграда

В Санкт-Петербурге по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьёв поздравил защитников и жителей блокадного Ленинграда с 80-й годовщиной полного снятия немецко-фашистской блокады.
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