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США готовят закупку вооружения для нужд Украины почти на $1 млрд

США готовят закупку вооружения для нужд Украины почти на $1 млрд

США готовят новый пакет военной помощи Киеву объемом $988 млн. Средства будут выделены из программы USAI по закупке нового оружия для последующих поставок на Украину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира»....... ДА БУДЕТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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