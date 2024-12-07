США готовят новый пакет военной помощи Киеву объемом $988 млн. Средства будут выделены из программы USAI по закупке нового оружия для последующих поставок на Украину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы.
США готовят закупку вооружения для нужд Украины почти на $1 млрд
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира»....... ДА БУДЕТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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