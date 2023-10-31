Американский эксперт: Парк бомбардировщиков ВВС США сильно сократился, но они способны выполнять миссии по всему миру

Американский эксперт, старший редактор онлайн-издания 19FortyFive Питер Сучиу утверждает, что хотя парк дальних бомбардировщиков ВВС США сейчас самый маленький со времен окончания холодной войны, американские самолеты демонстрируют свое присутствие по всему миру.
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