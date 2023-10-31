НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Терехов
    А если это и так - так нехер потакать русским и китайцам и летать там где вам совершенно нехрен делать. И все будут д...«Бросают вызов»: ...
  • Дмитрий Фактурович
    Генерал ВВС США Марк Келли подтвердил, что пиндосовские летчики лучше всех способны бомбить папуасов.«Бросают вызов»: ...
  • Алексей Мельник
    Жаль, что министерство обороны не занимается отстаиванием прав своих сотрудников. Да и министерство юстиции вымазалос...Как продать Родин...

Американский эксперт: Парк бомбардировщиков ВВС США сильно сократился, но они способны выполнять миссии по всему миру

Американский эксперт: Парк бомбардировщиков ВВС США сильно сократился, но они способны выполнять миссии по всему миру

Американский эксперт, старший редактор онлайн-издания 19FortyFive Питер Сучиу утверждает, что хотя парк дальних бомбардировщиков ВВС США сейчас самый маленький со времен окончания холодной войны, американские самолеты демонстрируют свое присутствие по всему миру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх